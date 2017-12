Créer des nuages de mots facilement

Voilà un outil en ligne bien pratique et en plus il est gratuit.

La société Zygomatic fournit en effet gratuitement un outil en ligne : Nuagesdemots.fr qui vous permettra de réaliser facilement des nuages de mots de qualité.

Vous copiez votre liste de mots ou bien vous importez un fichier .doc ou .pdf puis vous personnalisez votre nuage de mots clés avec des formes, des thèmes, des couleurs et des caractères.

Enfin Nuagesdemots.fr peut même générer des nuages de mots clés (cliquable) avec des liens (fichier des images).

De plus, vous trouverez quelques outils gratuits complémentaires comme : Photocollage ,Change Faces et un éditeur photo simple et efficace.

Nuagesdemots.fr