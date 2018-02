Free : Panne nationale sur le réseau DNS

Les utilisateurs de Free rencontrent des difficultés à surfer depuis Lundi : ralentissement voire inaccessibilité de certains sites.

Il s’agit d’une panne liée aux serveurs DNS officiels de Free, sur laquelle l’opérateur n’a pas communiqué jusqu’à présent.

Seuls les utilisateurs ayant conservé les paramètres DNS par défaut de l’opérateur sont touchés par le problème.

La solution est simple, il suffit d’ utiliser des serveurs DNS alternatifs !

Si vous êtes en possession d’une Freebox Révolution, rendez-vous sur votre interface accessible à l’adresse mafreebox.freebox.fr. Naviguez vers Paramètres de la Freebox, puis DHCP. Sous la section DNS, remplacez les valeurs de « Serveur DNS 1 » et « Serveur DNS 2 » par les valeurs suivantes :

Google DNS : 8.8.8.8 et 8.8.4.4

OpenDNS : 208.67.222.222 et 208.67.220.2201 ou 208.67.222.220 et 208.67.220.2222 ou 208.67.222.123 et 208.67.220.1233

Validez vos changements et réinitialiser la connexion pour la prise en compte.

Rien de grave en soi !!