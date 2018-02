La 4G Box bridée à partir de 200Go/mois officiellement

Depuis son lancement en janvier 2017, l’offre 4G Box de Bouygues Telecom prévoyait en effet dans ses conditions générales d’utilisation une possible restriction au-delà de 200 Go consommés par mois « en cas de saturation » du réseau.

L’utilisateur pouvait donc potentiellement se retrouver avec un débit limité à 512 kbps, jusqu’à la fin du mois mais un article de Next Inpact montre qu’en pratique, cette limitation était quasiment systématiquement mise en application.

Pour mettre les choses au clair, Bouygues Telecom officialise cette limitation à 200 Go/mois pour tous, dans tous les cas avec un tarif identique à 32,99 € par mois (dont 29,99 € d’abonnement et 3 € de frais de location du matériel).

Pour rappel : lors de l’abonnement, et 19 € de frais de résiliation. Le premier mois est offert, et l’ensemble des frais engagés sont remboursés si l’utilisateur résilie pendant les 30 premiers jours.

L’offre inclut une 4G Box Huawei de petite taille, capable de capter la 4G et de la partager en Ethernet ( 1 port) et en Wi-Fi à travers le foyer. La configuration est la plus simple qu’il soit, la carte sim dans l’appareil et une prise électrique. Débit théorique :jusqu’à 115 Mbps en téléchargement et 38 Mbps en envoi.

Je la teste depuis 1 mois quasiment, car habitant à la campagne l’ADSL se limite à 1 mbps…, signal toujours au plus haut et débit confortable ( au moins 1mo/s)