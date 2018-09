Derniers Jours : un forfait mobile illimité 20 Go à 5€ par mois à vie par RED by SFR

Pour la rentrée, RED by SFR baisse le prix de tous ses forfaits mobiles : le forfait illimité à 5 € par mois inclus désormais 20 Go de données, contre 1 Go seulement en temps normal et toujours sans aucun engagement et le prix tenu à vie

Le forfait mobile RED by SFR à 5 euros inclut normalement 1Go de data, l’opérateur offre un complément de 19 Go d’internet supplémentaires au même prix (soit 20 Go au total), et valable à vie mais seulement jusqu’au 4/09.

Dans la même lignée,c’est un forfait mobile illimité avec 40 Go de data qui est vendu pour seulement 10 euros par mois avec des conditions identiques : aucun engagement, tarif valable à vie.

La date limite de souscription est le 3 septembre 2018.

Ne tarder plus si vous voulez faire une bonne affaire !!!

RED by SFR