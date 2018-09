SFR se lance aussi dans une Box 4G fixe

Près d’un an après le lancement des offres Bouygues Telecom et Orange, SFR lance enfin une offre Box 4G conçue pour les foyers, souvent situés en zone rurale, qui ne bénéficient pas d’une bonne connexion ADSL.

Que ce soit son tarif ou ses performances, cette box se rapproche beaucoup de celle de Bouygues Telecom. SFR propose comme ces concurrents son offre Box 4G à 32,99 euros par mois (ou 29,99 euros par mois + 3 euros de frais de location de box), avec une connexion en 3G ou en 4G plafonnée à 200 Go par mois. Aucune option n’est proposée en plus de la box – à l’exception de SFR Cloud 10 Go.

Attention SFR facture 19 euros de « frais d’ouverture de service » dès le deuxième mois. C’est globalement le même prix que l’offre de Bouygues Telecom.

Il es à noter que bien que la box (un routeur Huawei B525s) soit équipée d’un modem 4G+ de catégorie 6 pouvant atteindre 300 Mb/s en réception, il sera impossible de dépasser les 112,5 Mb/s sur les fréquences 1 800 ou 2 600 MHz et les 75 Mb/s sur les 800 MHz, qui est pourtant la fréquence qui pénètre le mieux dans les bâtiments.

Comme pour Bouygues Telecom ou Orange, cette offre n’est pas accessible librement. Il est en effet nécessaire de réaliser un test d’éligibilité pour savoir si l’on peut y avoir droit : Reservé aux domiciles où le débit ADSL est inférieur à 10 Mb/s, mais qui bénéficient d’une couverture 4G “suffisante” ». Un mois d’essai est d’ailleurs offert pour les intéressés.