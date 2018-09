NRJ Mobile propose une box 4G vraiment illimitée

NRJ Mobile se lance lui-aussi dans le marché de l’Internet fixe via la 4G avec sa box en illimité à 29,99 euros par mois. En effet, pour permettre à plus d’internautes de profiter du très haut débit fixe, les opérateurs ont décidé de lancer des box 4G. Ces offres visent à réduire la fracture numérique et se sont fait une place dans le paysage Internet français.

Bouygues Telecom, Orange et SFR proposent déjà de telles box 4G. Et c’est maintenant au tour de NRJ Mobile de se lancer. NRJ Mobile a décidé de frapper fort en lançant sa box 4G avec Internet illimité à 29,99 euros par mois. L’offre s’accompagne d’un engagement de 12 mois avec un débit descendant pouvant atteindre 100 Mb/s.

NRJ Mobile, qui a pour habitude de proposer le réseau 4G des trois principaux opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Télécom), passe uniquement par le réseau de SFR et ne permet pas d’en changer si la box ne fonctionne pas correctement mais offre la possibilité de résilier sans frais et de demander le remboursement du premier mois d’abonnement dans les 30 jours suivant l’activation du forfait 4G.

Première offre illimitée du marché alors que les 3 grands opérateurs se contentent de 100 Go/mois (Orange) et 200 Go/mois pour SFR et Bouygues Telecom. Enfin une option décodeur TV (box Android TV) est aussi disponible pour 5 euros par mois en sus, portant le total à 34,99 euros.