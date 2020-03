Deezer : nouveau Système de rémunération des artistes

Deezer , le service de streaming musical, a annoncé modifier son mode financement des artistes par un système de répartition centré sur les préférences de l’utilisateur.

L’ancien système reversait jusqu’à 70 % aux ayants droit et donc rémunérait les artistes à hauteur de leur part de marché globale.

Pour sa nouvelle méthode de calcul, Deezer va utiliser le mode de calcul UCPS« User Centric Payment System », qui permet une nouvelle répartition des revenus fondée sur les écoutes individuelles.

Avec l’UCPS, l’abonnement Deezer sera réparti entre Deezer (30 %) et l’artiste écouté (ou sa maison de disque).

Enfin avec ce système, Deezer veut une redistribution plus équitable même si , pour le moment, seuls les indépendants s’accordent et non les trois majors de la musique .

Ce projet pilote de Deezer va d’abord concerner la France avant un élargissement possible à d’autres pays.