Le Menhir d’Or , nouvel album d’Astérix devrait sortir le 21 octobre

Le 24 mars dernier, Albert Uderzo disparaissait à l’âge de 92 ans, laissant Astérix orphelin. Car l’autre créateur de l’irréductible Gaulois, René Goscinny, nous a quittés en 1977.

Ce nouvel album des aventures d’Astérix intitulé « Le Menhir d’Or », doit paraître le 21 octobre aux éditions Albert René et celui-ci ne sera pas une bande dessinée classique, mais une adaptation sous forme de récit illustré d’un livre audio sorti en 1967

L’intrigue reprend donc l’histoire du « Menhir d’or » : le barde Assurancetourix se rend dans la forêt des Carnutes, accompagné par Astérix et Obélix, pour un concours qui l’opposera à d’autres Gaulois et où il souhaite remporter la récompense du Menhir d’or.

L’album de 44 pages, sera tiré à environ 100 000 exemplaires et devrait coûter 9,99 euros. Il sera également possible de se procurer la version audio pour 1 euro. On y retrouvera le texte original de René Goscinny et les illustrations restaurées proposées par Ulbert Uderzo.