La 4G box de Bouygues Telecom repasse en data illimitée

L’opérateur ne restreint plus l’internet mobile mais augmente le prix de son offre qui passe à 42,99 euros par mois.

Bouygues Telecom, pionnier à offrir une offre 4G fixe pour les particuliers en 2017, modifie une nouvelle fois sa stratégie commerciale.

En effet, l’opérateur met en place pour tous les nouveaux abonnés une formule avec data illimitée à 42,99 euros par mois. Enfin l’illimité est à 32,99 euros pendant 1 an puis il faut choisir : Illimité à 42,99 euros ou l’offre à 200 Go et un « fair use » au-delà pour 32,99 euros.

Enfin Bouygues Telecom promet toujours 110 Mbit/s de débit descendant théorique et 25 à 38 Mbit/s de débit montant.